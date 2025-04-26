Papa Franciscus Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Papa Franciscus, 400 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Papa Franciscus, Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi

1903'ten bu yana Vatikan dışına gömülen ilk papa oldu

ROMA - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda dünya liderlerinin de aralarında bulunduğu 250 bin kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Papa'nın tabutunun taşındığı sırada 150 binden fazla kişinin Roma sokaklarını doldurmasıyla cenaze töreni için Vatikan ve Roma'da en az 400 bin kişinin toplandığı belirtildi.

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, Papa Franciscus'un naaşının Aziz Petrus Bazilikası'ndaki meydana taşınmasıyla Türkiye saati ile 11.00'de başladı. Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 250 bin kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brezilya Devlet Başkanı Lula, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb gibi dünya genelinden çok sayıda lider yer aldı. Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törende BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da hazır bulundu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Papa Franciscus'un cenaze töreni için Vatikan ve Roma'da en az 400 bin kişinin toplandığını açıkladı.

"Duvarlar değil, köprüler inşa edin"

Yüzlerce din adamının da bulunduğu töreni yöneten Kardinal Giovanni Battista Re yaptığı konuşmada, Papa Franciscus'un 12 yıllık hizmetinin önemli anlarına değindi. Papa Francis'i zihinlere ve kalplere dokunan bir Papa olarak nitelendiren Kardinal Re, "Ona dair hafızalarımıza kazınacak son görüntü, geçtiğimiz pazar günü Paskalya Bayramı'nda yaşandı. Papa Francis, ciddi sağlık sorunlarına rağmen Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan bizleri kutsamak istedi. Ardından üstü açık Papamobil'e binerek Paskalya ayini için toplanan büyük kalabalığı selamlamak üzere bu meydana indi. O, halkın arasında olan bir Papaydı" ifadelerini kullandı. Kardinal Re, Papa'nın göçmenlere ve mültecilere yönelik çabalarını ve Midilli adası, ABD-Meksika sınırına yaptığı ziyaretleri hatırlattı. Kardinal Re, "Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler lehine gerçekleştirdiği sayısız jest ve çağrı mevcuttur. Kendisi, yoksullar adına çalışma konusunda ısrar ederek bu hususta daima süreklilik göstermiştir" dedi. Kardinal Re, "Papa Franciscus'un bu dünyadan ebediyete göçmesinin ardından son günlerde tanık olduğumuz sevgi gösterileri, onun derin papalık görevinin zihinlere ve kalplere ne kadar dokunduğunu anlatıyor" şeklinde konuştu. Papa'nın son yıllardaki savaşlara karşı olduğunu ve barış çağrısı yapmak için "sürekli sesini yükselttiğini" belirten Kardinal Re, Papa Franciscus'un, "Savaş insanların ölümüne ve evlerin, hastanelerin, okulların yıkılmasına neden olur. Savaş her zaman dünyayı eskisinden daha kötü yapar, herkes için her zaman acı verici ve trajik bir yenilgidir" sözlerini hatırlattı. Kardinal Re ayrıca,

Papa Franciscus'un, "Duvarlar değil, köprüler inşa edin" sözünü defalarca tekrarladığını da sözlerine ekledi.

1903'ten bu yana Vatikan dışına gömülen ilk papa oldu

Papa Franciscus'un naaşı, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki törenin ardından "Popemobil" aracına konularak Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olan Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürüldü. Papa'nın tabutunun taşındığı sırada 150 binden fazla kişi Roma sokaklarını doldurdu. Papa Franciscus, 14. yüzyılın başlarında inşa edilen Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda düzenlenen basına kapalı özel bir törenle üzerinde sadece "Franciscus" yazan bir mezara defnedildi.

Papa Francis, ayrıca 1903'te ölen Papa XIII. Leo'dan bu yana Vatikan dışına gömülen ilk papa oldu.

Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ise yalnızca 7 Papa gömülmüştü

Kilise geleneğine göre cenaze töreni genellikle papanın ölümünden sonraki 4-6 gün içinde Aziz Petrus Meydanı'nda yapılıyor. 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" defnedilmişti. Felç ve kalp yetmezliği nedeniyle 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Francis'in defnedilmek istediği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ise yalnızca 7 Papa gömülmüştü. Papa Francis, 1669'dan bu yana Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülen ilk kişi oldu.

Papa Francis, papa olduktan 24 saatten kısa bir süre sonra Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gelerek dua etmişti. Papa Francis, Roma dışındaki her ziyaretinden önce ve Vatikan'a dönüşünde düzenli olarak Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gidiyordu.