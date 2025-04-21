Papa Franciscus'un Vefatı ve Yeni Papa Süreci - Son Dakika
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Papa Franciscus'un Vefatı ve Yeni Papa Süreci

Papa Franciscus'un 88 yaşında ölümü sonrası yeni papa seçme süreci başladı. Kamerlengo, 'Sede Vacante' ilan etti.

21.04.2025 12:56
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bugün 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, bundan sonraki sürece çevrildi.

AA muhabiri, Katolik Kilisesi'nde bir papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini derledi.

Papa, dünyada 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin başı konumunda. Katolik inancına göre Hz. İsa'nın ilk öğrencileri olan havariler arasında başı çeken Aziz Petrus'un yaşayan bir halefi olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu durum, Papaları tüm Katolikler için önemli bir otorite kaynağı haline getiriyor.

Papa'nın ölümünün ardından Vatikan'da bir papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yönetecek "Kamerlengo" (Papalık Makam Vekili) Kardinalin, kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunu" ilan etmesi gerekiyor.

Halihazırda Kamerlengo olan ve bu sabah Papa Franciscus'un vefat haberini de dünyaya duyuran İrlandalı Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa Franciscus'un ölümünü tasdik etmesi, papalık mührü olan "balıkçı yüzüğünü" imha etmesi, Papa'ya ait özel daireleri mühürlemesi ve "Sede Vacante" ilan etmesi bekleniyor.

Bundan sonra Vatikan'ın, Papa Franciscus için düzenlenecek cenaze törenine dair detayları kısa süre içinde açıklaması gerekiyor.

Papa Franciscus, Aralık 2023'te Meksikalı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Vatikan'da şatafatlı bir törenin aksine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanmak istediğini belirtmişti.

Papa, mezarının da geleneklerin dışında diğer papaların aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, her dış gezisinden önce ve sonra Roma'da gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda hazırlandığını kaydetmişti.

Buna göre, Papa Franciscus, bir asırdan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk Papa olacak.

Papa Franciscus, önceki papaların aksine selvi, kurşun ve meşeden yapılmış üç iç içe tabutta defnedilmek yerine çinko ile kaplanmış basit bir ahşap tabut tercih ettiğini belirtmişti.

Cenaze töreninin ardından da Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinaller için yeni Papa'yı belirleme süreci başlayacak.

Papa belirleme süreci: Papalık Seçimi (Konklav)

Halihazırdaki Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin, bir önceki papanın cenaze merasiminin ardından 20 gün içinde 80 yaşını doldurmamış kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi'ni (Konklav) Papalık Seçimi için Vatikan'da toplanmaya davet etmesi bekleniyor.

Teamüllere göre, sayısı 115 ile 120 arasında değişen kardinal sayısı, Papa Franciscus'un son dönemde yaptığı atamalar nedeniyle artmış durumda.

Vatikan'ın nisan ayı başında güncellediği resmi verilere göre, halihazırda 136 Kardinal, bir sonraki papayı seçecek olan Kardinaller Meclisi'ne katılabilecek. Kardinaller, kendi aralarından birini yeni Papa seçmek için ilerleyen haftalarda tarihi Sistine Şapeli'nde kapalı kapılar ardında toplanmaya başlayacak.

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek.

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Kaynak: AA

Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

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