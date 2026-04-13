Papa'nın Korkusuz Duruşu Kalibaf'tan Övgü Aldı

13.04.2026 23:58
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Papa 14. Leo'nun Trump açıklamalarını ilham verici buldu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "Trump yönetiminden korkmuyorum" açıklaması ile milyonlara ilham verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun "korkusuz duruşunu" takdir ettiğini belirtti.

Papa'nın Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı "Trump yönetiminden korkmuyorum" açıklamasına işaret eden Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve Amerika'nın savaş suçlarını kınayan Papa'nın 'Hiç bir korkum yok' sloganı yankı buluyor. Bu slogan, masumların öldürülmesine sessiz kalmayı ve görmezden gelmeyi reddeden herkesin yolunu aydınlatıyor."

Papa'nın önderliğinin "milyonlara ilham verdiğini" söyleyen Kalibaf, "Bu aydınlık için size teşekkür ediyoruz." dedi.

-Trump ile Papa arasındaki ilişkiler karşılıklı açıklamalarla gerildi

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu yorumlarına yer verilmişti.

Papa'nın sözlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, ayrıca basına yaptığı açıklamada da "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum." ve "Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum." ifadeleri de kullanmıştı.

Trump ayrıca, kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görseli paylaşmış ve paylaşım Hazreti İsa'ya saygısızlık olarak nitelendirilmişti.

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.

Kaynak: AA

