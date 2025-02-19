Papa\'nın Ziyareti Öncesi İznik\'e Gelen Kardinal Koovakad İncelemelerde Bulundu

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VATİKAN Seyahatler Ofisi Başkanı Kardinal George Jacob Koovakad, Papa'nın mayıs ayında gerçekleştireceği ziyaret öncesinde geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vatikan'ın ruhani lideri Papa Franciscus'ın yurt dışı gezilerini organize etmekten sorumlu olan Seyahatler Ofisi'ndeki Kutsal Makam Devlet Sekreterliği ofislerinde çalışan ve 2021 yılından bu yana ofise başkanlık eden Kardinal George Jacob Koovakad, Papa Franciscus'ın 24-25 Mayıs'ta İznik ilçesine yapacağı ziyaret öncesi ilçeye geldi. İznik Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından karşılanan Koovakad, beraberindeki heyet ile birlikte Papa'nın resmi ayin yapacağı İznik Gölü'ndeki Tarihi Bazilika, Ayasofya Camisi ve Roma Tiyatrosu'nu ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kardinal Koovakad'a ziyaretinde İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ve Vatikan'da görevli isimler eşlik etti. Heyet, Papa'nın ziyareti öncesinde hazırlıkları yerinde görmek amacıyla bazilika çevresi, tarihi alanlar ve helikopterin iniş yapacağı bölgeyi inceledi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de heyete eşlik ederek, bölgenin tarihi önemi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koovakad'ın ziyareti sırasında ilçeyi ziyarete gelen 120 kişilik İtalyan grup ise İznik Gölü kıyısındaki limanda toplanarak, Tarihi Bazilika'ya karşı ayin düzenledi.

'ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIK'

Ziyaret kapsamında yerel yöneticiler tarafından verilen yemek davetine de katılan Hintli Kardinal Koovakad, Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada çok güzel ağırlandık. Misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),