Papa ve Abbas, Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika
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Papa ve Abbas, Orta Doğu'yu Görüştü

Papa Franciscus ve Mahmud Abbas, Gazze durumu ve Kudüs'ün statüsü üzerine görüşmeler yaptı.

12.12.2024 16:46
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'deki durum ve Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın bugün sırasıyla Papa Franciscus, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü belirtildi.

Abbas'ın temaslarında, Vatikan ve Filistin arasındaki iyi ilişkilere değinildiği belirtilerek, "Katolik Kilisesi'nin Filistin toplumuna, özellikle Gazze'deki çok ciddi insani duruma yardım konusundaki önemli katkısı vurgulandı. Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin bir an önce serbest bırakılması dileği ifade edildi." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Her türlü terörün kınandığı bir kez daha vurgulanarak, iki devletli çözüme yalnızca diyalog ve diplomasi yoluyla ulaşılmasının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, özel bir statüyle korunması gereken Kudüs'ün, üç büyük tek tanrılı dinin buluşma ve dostluk yeri olmasının sağlanması gerektiği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalyan basınındaki haberlere göre, Abbas'ın ziyaretinden önce Papa'ya Beytüllahim şehrinden zanaatkarların, yaklaşan Noel yortusu vesilesiyle hediye ettikleri "Hz. İsa'nın doğum sahnesi"ndeki bebek maketi ve Filistin kefiyesinin kaybolması tartışmalara yol açtı. Yahudi lobisinin kefiyeye tepki gösterdiği belirtildi.

Söz konusu haberler karşısında Vatikan Basın Ofisi, bebek maketinin 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan Noel yortusunun kutlanacağı gece doğum sahnesi maketine yerleştirileceğini açıklarken, kefiyenin ise maketi yapan sanatçı tarafından son anda hediye olarak eklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Abbas'ın yarın da Vatikan'a komşu Roma'ya geçerek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa ve Abbas, Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika

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