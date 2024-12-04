Papa ve Orban'dan Barış Teması

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya- Ukrayna Savaşı ve barış çabalarını görüştüğü bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Macaristan Başbakanı Orban'ın bugün Vatikan'da sırasıyla Papa Franciscus, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü belirtildi.

Orban'ın temaslarında, Vatikan-Macaristan ilişkileri, Katolik Kilisesi'nin Macar toplumunun gelişimine ve refahına olan bağlılığının ele alındığı belirtilerek "Ukrayna'daki savaşa özel bir dikkat gösterildi ve insani sonuçlara ve barışı teşvik etme çabalarına odaklanıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği Konseyinde Macaristan'ın dönem başkanlığının temaları olan ailenin merkezi rolü ve genç kuşakların korunması gibi ortak ilgi alanlarının üzerinde duruldu." ifadeleri kullanıldı.

Papa ile Orban arasındaki görüşmenin 35 dakika sürdüğü kaydedildi.

Bu arada, Papa Franciscus, Orban ile görüşmesinin ardından çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı'nda yaptığı genel kabul oturumunda, "Savaşlar yenilgidir. Savaşlar sorunları çözmez. Savaşlar kötüdür, savaş yok eder. Savaştaki ülkeler için dua edelim. Acı çeken Ukrayna'yı unutmayalım, Filistin'i, İsrail'i, Myanmar'ı unutmayalım. Çok fazla çocuk ölümü var. Çok fazla masum ölü var. Her zaman barış için dua edelim." diye konuştu.