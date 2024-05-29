Papua Yeni Gine\'deki Toprak Kayması Sonucu Hayatta Kalanlara Ulaşma Umutları Azalıyor

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ENGA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin ücra Enga eyaletinde meydana gelen ve büyük bir bölgeyi etkileyen toprak kaymasında hayatta kalanlara ulaşma umutları azaldı.

Papua Yeni Gine'deki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani İşler Uzmanı ve Danışmanı Mate Bagossy, Salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Cuma günü yerel saatle 03.00'te meydana gelen afetin üzerinden dört günden fazla geçtiği düşünülecek olursa bu aşamada afetten kurtulan başka birini bulma olasılığı son derece düşük" dedi.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Enga eyaletinde meydana gelen devasa toprak kaymasında 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını teyit etti.