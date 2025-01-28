Paraguay'dan YSK'ya Ziyaret

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Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Jaime Bestard Duschek, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması kapsamında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, Duschek, beraberindeki heyetle Ankara'ya geldi.

Duschek ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleriyle, kurumlar arası bilgi, deneyim paylaşımının artırılması kapsamında görüşmeler yaptı.

Ziyarette, Duschek'e, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez de eşlik etti.