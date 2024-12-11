Paraguay Elçiliğini Kudüs'e Taşıyor

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Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini yeniden Kudüs'e taşımak için İsrail'e gitti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Pena'nın ziyareti için özel oturum düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, oturumda yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs'teki işgal ve Suriye'deki gelişmelere değindi.

Netanyahu, Kudüs'ün 3 bin yılı aşkın süredir "Yahudilerin başkenti" olduğunu iddia etti.

Doğu Kudüs'ün 1967'deki savaşın ardından işgal edilmesine atıfta bulunan Netanyahu, Kudüs'ün "bir daha bölünmesine izin vermeyeceklerini" ileri sürdü.

Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelere işaret ederek, "Yeni bir cephenin açılmamasını umut ediyoruz ama başka bir cephenin eklenmesi mümkün." ifadesini kullandı.

Paraguay, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Bu adımdan yaklaşık 6 ay sonra Paraguay büyükelçiliğini yeniden Tel Aviv taşımıştı.

Paraguay'ın büyükelçiliği yarın yapılacak törenle bir kez daha Kudüs'e taşınacak.