Paraguay, Lula'nın Açıklamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Paraguay, Lula'nın Açıklamalarına Tepki Gösterdi

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Paraguay, Lula'nın Üçlü İttifak Savaşı yorumlarına karşı protesto notası verdi ve büyükelçiyi çağırdı.

Paraguay hükümeti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Üçlü İttifak Savaşı'na (1864-1870) ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, Brezilya'nın Asuncion Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve protesto notası verdi.

Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez, başkent Asuncion'daki Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Brezilya lideri Lula da Silva'nın Üçlü İttifak Savaşı'na ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Brezilya'nın Asuncion Büyükelçisi Jose Antonio Marcondes de Carvalho'ya protesto notası ilettiğini belirten Ramirez, "Diplomasinin kendi zamanı ve kendi iletişim mekanizmaları vardır. İletişim, bazı durumlarda bir belge veya bir bildiri aracılığıyla olur ve bu kez bizim iletişimimiz aktif ve en üst düzeyde olmuştur." ifadesini kullandı.

Ramirez, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın konuyla ilgili Lula da Silva ile telefonda görüştüğünü ve Paraguay'ın bu konuda duyduğu hassasiyeti Brezilya liderine aktardığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo kentinde savunma sanayisi şirketi Avibras Aeroespacial'e yaptığı ziyarette, ülkesinin barıştan yana olduğunu vurgulayarak, "Bir gün Paraguay'ın Brezilya'yı istila etmeye karar verdiğini unutamayız." ifadesini kullanmıştı.

Lula'nın açıklamaları, Paraguay'da tepkiyle karşılanırken; hükümet de olaya geç tepki verdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Üçlü İttifak Savaşı

"Güney Amerika tarihinin en kanlı çatışmalarından biri" olarak kabul edilen Üçlü İttifak Savaşı (1864-1870), Paraguay ile Brezilya, Arjantin ve Uruguay'dan oluşan askeri ittifak arasında yaşandı.

Savaşın sonunda ağır yenilgi alan Paraguay, topraklarının önemli bir bölümünü kaybederken, yetişkin erkek nüfusunun büyük kısmı da dahil olmak üzere nüfusunun yarıdan fazlasını yitirdi.

Bu nedenle Üçlü İttifak Savaşı, Paraguay'ın toplumsal hafızasında ve komşu ülkelerle ilişkilerinde bugün de en hassas tarihi konulardan biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Paraguay, Güncel, Lula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paraguay, Lula'nın Açıklamalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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