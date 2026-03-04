Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın Davasına Müdahil Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın Davasına Müdahil Oluyor

04.03.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paraguay, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için başvurdu.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Paraguay'ın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Paraguay müdahil olmak için bildirimde bulundu.

Paraguay'ın müdahillik bildiriminde, UAD Şartı'nın 63. maddesinin kendisine verdiği müdahillik hakkını kullandığı belirtildi.

Bildirimde Paraguay, soykırım unsurlarının genişletici yorumlanmasına yer verecek yasal veya normatif bir dayanak olmadığını savunarak, şunları vurguladı:

"Soykırım suçu, Sözleşme'nin amacıyla ve Divan'ın yerleşik içtihadıyla tutarlı bir şekilde yorumlanmalı ve uluslararası hukukun diğer ihlallerini kapsayacak şekilde genişletilmemelidir. Böyle bir genişleme, suçun belirgin ciddiyetini sulandırma, yasal kesinliği zayıflatma ve Sözleşme'nin araçsallaştırılması veya yanlış uygulanması için fırsatlar yaratma riski taşır. Dahası, uluslararası insancıl hukukun veya diğer yasal rejimlerin ihlal edildiği iddiaları Soykırım Sözleşmesi'nin kapsamının dışındadır."

Soykırım kastının yüksek ispat eşiği korunmalı

Paraguay, bildirimde, soykırım kastı eşiğinin ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında gerekli katı standardın korunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Niyetle ilgili yerleşik içtihat ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında gerekli katı standart terk edilmemelidir. Bu eşiğin herhangi bir şekilde genişletilmesi veya yeniden yorumlanması, Sözleşme'nin bütünlüğünü ve normatif çerçevesini zayıflatır ve hazırlayıcıların niyetinden uzaklaşır."

Bildirimde Paraguay ayrıca uluslararası örgütler veya diğer kuruluşlar tarafından üretilen raporların veya materyallerin delil değerinin değerlendirilmesinde özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini kaydederek, bunun metodoloji, kaynaklar, kapsam ve güvenilirliğin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektirdiğini belirtti.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Paraguay'ın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Paraguay'dan önce Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili, Maldivler, Bolivya, İrlanda, Küba, Belize, Brezilya, Komorlar ve Belçika davaya müdahil olmuştu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım riski yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Diplomasi, Paraguay, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın Davasına Müdahil Oluyor - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:18:24. #7.12#
SON DAKİKA: Paraguay, UAD'de Güney Afrika'nın Davasına Müdahil Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.