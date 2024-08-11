Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular mücadele edecek - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular mücadele edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın son gününde, milli sporculardan modern pentatlonda İlke Özyüksel Mihrioğlu ve güreşte Yasemin Adar Yiğit mücadele edecek. Süper Lig'in ilk haftasında ise Sivasspor-Trabzonspor, Alanyaspor-Eyüpspor ve Samsunspor-Beşiktaş maçları oynanacak. Yaşam hakkı savunucuları ise Beşiktaş ile Kabataş arasında insan zinciri oluşturacak.

11.08.2024 09:21
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12.00- 12.50- 22.00 - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın son gününde, milli sporculardan modern pentatlonda İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde mücadele edecek; güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, repesaj mücadelesine çıkacak. (PARİS)

19.15- 21.45- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Net Global Sivasspor- Trabzonspor, Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor ve Samsunspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS - SAMSUN)

19.30 - Yaşam hakkı savunucuları, Beşiktaş ile Kabataş arasında insan zinciri oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular mücadele edecek - Son Dakika

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