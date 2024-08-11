Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular mücadele edecek

12.00- 12.50- 22.00 - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın son gününde, milli sporculardan modern pentatlonda İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde mücadele edecek; güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, repesaj mücadelesine çıkacak. (PARİS)
19.15- 21.45- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Net Global Sivasspor- Trabzonspor, Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor ve Samsunspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS - SAMSUN)
19.30 - Yaşam hakkı savunucuları, Beşiktaş ile Kabataş arasında insan zinciri oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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