Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek voleybol hakemi Nurper Özbar gururunu dile getirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak voleybol hakemi Nurper Özbar, Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özbar, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde voleybol branşındaki ilk kadın hakem olarak olimpiyatlara katılmanın büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.
Avrupa'dan olimpiyatlara 8 hakemin katıldığını, bunların içerisinde tek Türk ve tek kadın hakem olarak kendisinin olimpiyatlarda görev yapacağını belirten Özbar, "Türkiye'yi temsil etmenin yanı sıra aynı zamanda Avrupa'yı da temsil eden tek kadın hakem olacağım. Bu ayrı bir gurur tabii ki. Yurt içinden, yurt dışından, uluslararası düzeydeki hakem arkadaşlardan tebrik mesajları ve beni cesaretlendirmeye yönelik mesajlar yağıyor. Bu beni memnun ediyor." dedi.
Özbar, olimpiyatlarda ilk kez rezerv hakem uygulaması yapılmayacağını, her bir hakemin günde minimum 2 maçta görev alacağını söyledi.
Olimpiyata katılmanın tüm hakemler için hedef olduğunu belirten Özbar, şunları kaydetti:
"Birçok hakem 'rüyanın gerçekleşmesi' olarak tabir ediyor olimpiyatlara katılmayı. Voleybol branşında gerçekten olimpiyatlara gidebiliyor olmak çok zor. 16 hakem içerisine girmeniz gerekiyor dünyada, ki bunu başardık. Hem benim için hem ülkem için hem üniversitem için çok büyük bir gurur kaynağı. Olimpiyatlarda herhangi bir hedefim yok. Olimpiyatlara katılmış olmak zaten büyük bir hedef. Gönül istiyor ki kadın milli takımımız olimpiyatlarda final oynasın. Olimpiyatta oynanan her maç çok zor, kaliteli, üst seviye o yüzden gönlümüz milli takımımızın final oynamasından yana."
Özbar, olimpiyata davet edilmesinin, Türkiye'nin spora yaptığı yatırımların ve verdiği değerin bir yansıması olduğunu vurguladı.
Devletin ve federasyonunun desteği ve sunduğu imkanlarla çok çalıştıklarını anlatan Özbar, "Türk sporundaki bu sıçramayı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, voleybol branşının spor branşlarında zirveye oturmasını sağlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a, hakemlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve bunun için büyük emek harcayan Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Sayın Aziz Yener'e, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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