Paris 2024 Paralimpik Oyunları için yeni kıyafetler tasarlanacak

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türk sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde giydikleri kıyafetlerin sosyal medyada tartışma konusu olması üzerine, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni için yeni kıyafetler tasarlanacağını açıkladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, milli sporcuların Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde giyecekleri kıyafetlerin yeniden tasarlanması için harekete geçileceğini açıkladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olimpik ve Paralimpik Oyunların açılış seremonileri katılımcı ülkeler için kültürel anlamda bir görsel şenliktir. Kimi ülkeler geleneksel kıyafetleri ile kimi ülkeler kendi kimlikleri ile bütünleştirdikleri yine kendi moda markalarının kreasyonları ile bu görsel ve kültürel gösteriye dahil olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Moğolistan'a, Fransa'dan İtalya'ya hatta nüfusça küçük pasifik ada ülkelerine kadar her ülke kendi kültür ve geleneklerini yansıtan kreasyonlarla açılış törenlerine on yıllardır katılmışlardır. Bu hususta öncelikle, kıyafetlerin tasarımı ve onayı aşamalarında büyük emek ve özveri gösteren firmamız ve Bakanlığımızın değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.

Ancak, 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etme onurunu taşıyan sporcularımızın açılış töreninde giymeleri için hazırlanmış kıyafetlerin maalesef kültürel anlamda ülkemizi andıran, hatırlatan, tanımlayan bir görüntüde olmadığı, bu tasarımların ulusal kimliğimizi tam anlamıyla ifade etmediği bizler gibi kamuoyunun da tepkisine neden olmuştur. Bu bağlamda, Paralimpik Oyunlar açılış töreninde kullanılacak kıyafetlerin belirlenmesi sürecinde komitemizin bir dahli olmamakla birlikte, böyle bir durumun yaşanması bizleri de üzmüştür. Bundan sonraki süreçte, Paralimpik oyunlarda komitemizle istişare mekanizmasının çok daha erken ve daha sağlıklı çalıştırılacağını temenni ederiz. Bu süreçteki tüm çalışmalar, ülkemizin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Paralimpik Komitemizin, sporcularımızın haklarını ve konforunu ön planda tutarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek yeni kıyafetler için en kısa sürede harekete geçeceğini bildirmek isteriz. Kalan çok kısıtlı zamanda bu sürecin sağlıklı tamamlanamaması durumunda, paralimpik sporcularımızın açılış töreninde Türkiye özel kreasyonunun ürünleri olan spor malzemeleri sponsorumuzun tasarımlarıyla yer almaları görüşü de komitemizce uygun görülmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılar dileriz."