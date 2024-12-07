Paris'te Filistin Destek Gösterisine Silahlı Tehdit - Son Dakika
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Paris'te Filistin Destek Gösterisine Silahlı Tehdit

Paris'te Filistin destekçilerine yapılan gösteride, İsrail yanlısı bir kişi silahıyla tehdit etti.

07.12.2024 22:46
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Filistin destek gösterisinde, İsrail yanlısı bir kişi silahıyla protestoya katılanları tehdit etti.

Filistin destekçileri, İsrail'in bir yıldır Gazze'de devam eden saldırılarının sona ermesi için Paris'te gösteri düzenledi.

Gösteriye, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Claire Lejeune de katıldı.

Lejeune X hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin Filistin'de barış için gösteriye katılanları tehdit etmek için silahını çıkardığını belirtti.

Söz konusu şahsı durdurmak için hızlıca hareket eden güvenlik güçlerine teşekkür eden Lejeune, "Soykırıma karşı ayağa kalkan aktivist ve vatandaşlara karşı şiddet gün geçtikçe derinleşiyor." ifadesini kullandı.

Fransız vekil, o anlara ait görüntüleri de paylaştı.

Görüntülerde bir polisin, silahlı kişiye silahını doğrultarak yere yatmasını söylediği duyulurken olay sırasında ellerinde Filistin bayrakları olan çok sayıda kişi olduğu görülüyor.

2 polisin silahlı şahsı yere yatırmaya çalıştığı anların yansıdığı görüntülerde, bir kişinin, "Silahı var." dediği duyuluyor.

Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın İsrail yanlısı olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Destek Gösterisine Silahlı Tehdit - Son Dakika

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