Paris'te yağmura rağmen ırkçılık ve faşizme karşı gösteri düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te yağmura rağmen vatandaşlar ırkçılığa ve faşizme karşı gösteri düzenledi.
Paris'te ayrımcılık karşıtlarının yanı sıra Filistin destekçileri de yürüyüş yaptı.
Yağmura rağmen yürüyen eylemciler, ülkede yabancılara ve göçmen asıllı vatandaşlara yönelik ırkçılığın ve faşizmin son bulmasını talep etti.
Göstericiler İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'yi desteklediklerini ifade ederek, bölgede derhal ateşkes sağlanmasını istedi.
"Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganı atan göstericiler ellerinde Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıdı.
Gösterici Clementine Martins AA muhabirine, "Filistin'de, özellikle Gazze'de devam eden soykırımla ilgili her cumartesi gösterideyim." dedi.
Martins, Gazze'de yaşananları "felaket" olarak nitelendirerek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konuda bazı açıklamalar dışında hiçbir şey yapmadığını savundu.
Gazze'de çocukların yaşamını yitirdiğini ve açlığın kapıda olduğunu belirten Martins, "Hastaneleri yıkıyorlar, abluka altına alıyorlar. Boş boş oturup bir şey yapmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Martins, Fransa'nın İsrail'e silah göndermeyi durdurması gerektiğini kaydederek, adil barışın yanı sıra acil ve kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
Soyismini vermek istemeyen 32 yaşındaki gösterici Sarah da Filistin halkı için mücadele etmek için gösteri yapmanın ellerinde kalan tek şey olduğunu ifade etti.
Sarah, "Hükümetin bir şey yapmadığını görüyoruz." diyerek, Gazze'de kalıcı bir ateşkesten yana olduğunu ancak Batılı ülkelerin siyaseti nedeniyle bunun mümkün olmadığı yorumunu yaptı.
Kanada gibi Fransa ve ABD'nin de İsrail'e silah göndermemesi gerektiğini söyleyen Sarah, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını dile getirdi.
Sarah, "İnsanlar çimenden yapılan çorbayla iftarlarını yapıyor." diyerek, bunun insan haklarına aykırı olduğuna işaret etti.
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