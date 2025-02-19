Paris'teki Atatürk Büstü Yeniden Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'teki Atatürk Büstü Yeniden Yapıldı

Paris\'teki Atatürk Büstü Yeniden Yapıldı

Fransa'nın Paris şehrindeki Epinay-sur-Seine'de bulunan Atatürk Büstü, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mersin Yenişehir Belediyesi, büstün yenisini kısa sürede yaptırarak Fransa'ya gönderdi.

19.02.2025 19:24  Güncelleme: 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRANSA'nın başkenti Paris'te yer alan Epinay-sur-Seine banliyösündeki Paris Trabzonlular Derneği önünde bulunan Atatürk Büstü, geçen günlerde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mersin'in Yenişehir Belediyesi, büstün yenisini yaptırıp, Fransa'ya gönderdi.

Paris Trabzonlular Derneğinde, açıldıktan 3.5 ay sonra çalınan Atatürk Büstü için Mersin Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Büstün çalınmasının ardından Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'u arayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk Büstünün yenisini yaptırarak, Fransa'ya göndereceklerini söyledi. Başkan Abdullah Özyiğit'in talimatıyla heykeltıraşlar tarafından yeni büst yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan Atatürk Büstü, çalınan büstün yerine konulmak üzere Fransa'daki Paris Trabzonlular Derneğine gönderildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye olarak, yeni büstün yapımını kısa sürede tamamladıklarını belirterek, "Kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, Paris Trabzonlular Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dikilen Atatürk Büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Büstüne yapılan saygısızlık, sadece bir anıta değil, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bir saldırıdır. Biz bu saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, yeni bir büstün yapımını kısa sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris'e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur'a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'e, bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Haber-Kamera: Mersin,

Kaynak: DHA

Mersin Yenişehir, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yenişehir, Politika, Mersin, Fransa, Güncel, Kültür, Sanat, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'teki Atatürk Büstü Yeniden Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Ankara’da sahte içkiden can kaybı 63’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi
16:35 “Maaşımız yetmiyor“ diyen milletvekilinden yeni açıklama Ağzını fena bozdu "Maaşımız yetmiyor" diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
01:07 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yurt dışına çıkış yasağı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
00:17 Edirne’de baba-oğul tartışması kanlı bitti Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
00:15 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
22:59 Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
22:57 Mecidiyeköy’deki ulaşım çilesi kameralarda Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 17:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'teki Atatürk Büstü Yeniden Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.