Paşinyan'a Kilisede Saldırı Girişimi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen bir ayin sonrası, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik saldırı girişimi yaşandı. Aziz Anna Kilisesi'nde meydana gelen olay, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden engellenirken, yaşanan anlar ülkede büyük yankı uyandırdı.

AYİN ÇIKIŞI TANSİYON YÜKSELDİ

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan ayin sonrası güvenlik önlemleri altında kiliseden ayrıldığı sırada kalabalık içinden iki kişi hızla yaklaşarak saldırı girişiminde bulundu. O anlarda çevrede kısa süreli panik yaşandı.

MECLİS BAŞKANI KAZAYA KURBAN GİDİYORDU

Saldırganlardan biri "Bana öyle bakmayın!" diye bağırarak Paşinyan'a doğru yumruğunu salladı. Saldırganın hedefini tutturamayan hamlesi, Meclis Başkanı Alen Simonyan'a isabet etmek üzereyken son anda engellendi.

KORUMALAR ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri saldırganlara hızla müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Paşinyan herhangi bir zarar görmeden bölgeden uzaklaştırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Ermenistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin "holiganlık" ve "kamu görevlisinin yasal hizmet ile siyasi faaliyetlerine müdahale" suçlamalarıyla soruşturulduğu ifade edildi.