Paşinyan: Barışa Meydan Okuyan Güçler Tehdit Oluşturuyor

20.03.2026 19:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bazı güçlerin Azerbaycan'la barışı sorguladığını belirterek uyardı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesindeki bazı siyasi güçlerin Azerbaycan'la elde edilen barışı gözden geçirme çağrısı yaptığını belirterek, "Bizim sıkıca kapattığımız savaş kapısını bazı güçler açmaya çalışıyor, bu da ülkemizin güvenliği için ciddi tehdittir." dedi.

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşması yaparak ülkesindeki siyasi durum ve ülke güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Robert Koçaryan, Karen Karapetyan ve Gagik Tsarukyan gibi isimlerin liderliğindeki siyasi güçlerin Ermenistan ve Azerbaycan arasında elde edilen barışı sorgulamak ve gözden geçirmek yoluna gittiğini söyleyen Paşinyan, "Bu güçler yalnızca savaşa kapı açmakla kalmıyor, aynı zamanda çatışmayı kaçınılmaz hale getiriyor." diye konuştu.

Paşinyan, bu durumun tarihi bir yol ayrımı olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlanmıştır ve bu barışı biz inşa ettik. Bizim sıkıca kapattığımız savaş kapısını bazı güçler açmaya çalışıyor, bu da ülkemizin güvenliği için ciddi tehdittir." ifadelerini kullandı.

Bazı güçlerin ülkeye dışarıdan barış gücü getirilmesi önerisinde bulunduğunu hatırlatan Paşinyan, "Daha önce barış gücünün sonuçlarını hepimiz gördük. Aynı hataların tekrarlanmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, yükümlülükleri hukuken çok net ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanan bir güvenlik garantisine sahip olduklarını ancak bu mekanizmanın işlemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış, umutlarımızı garantörlere değil, kendimize bağladığımız için sağlandı. Bunu çözmemiz gereken bir görev olarak gördük. Sorunu garantörün aracılığıyla çözeceğimizi düşündüğümüzde bu bizi her seferinde tırmanışa, gerilime, savaşa ve kayıplara götürdü. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış büyük kayıplar pahasına sağlandı. Biz hayatta kalma gündemini kalkınma gündemiyle değiştirerek yeni bir aşamaya geçtik. Barışı revize etme kapısını açmak isteyen tüm güçler bizi kalkınma çağından hayatta kalma çağına geri itmeye çalışıyor. Tarih göstermiştir ki bu durumda biz kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde yaşamak zorunda kalıyoruz. Barışı gözden geçirme çağrısı yapanlar, aslında yabancı ülkelerin temsilcileridir."

Kaynak: AA

