Paşinyan: Ermenistan Alternatif İlişkiler Geliştiriyor - Son Dakika
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Paşinyan: Ermenistan Alternatif İlişkiler Geliştiriyor

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'nın tek yönlü ilişki talebini reddederek alternatifler geliştirdiklerini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Çin, ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa ve diğer birçok ülkeyle stratejik ilişkilere sahip olduğunu ancak Rusya'nın bunu "sorun olarak gördüğünü" savunarak, Ermenistan'ın "alternatiflere sahip olmaya karar verdiğini" söyledi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Paşinyan, Erivan'da basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, "Şimdiye kadar Ermenistan'ın ekonomik veya siyasi anlamda alternatifleri veya stratejik ilişkileri yoktu. Rusya, ilişkilerin ya (tek eksenli) münhasır olması gerektiğini ya da hiç ilişki olmaması gerektiğini düşünüyor. Biz bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. İlişkilerin münhasır olmaması gerektiğini ancak ilişkilerin var olması gerektiğini söylüyoruz. Bu, meşru bir pozisyondur." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın Çin, ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa ve diğer birçok ülkeyle stratejik ilişkilere sahip olduğunu ancak Rusya'nın bunu "sorun olarak gördüğünü" savunan Paşinyan, Ermenistan'ın "alternatiflere sahip olmaya karar verdiğini" dile getirdi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve müttefikleriyle ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede, Ermenistan'ın "kötü bir ortak" olduğu yönündeki söylemleri kabul etmedi.

Ermenistan'ın ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmediği iddialarına yanıt veren Paşinyan, "2022'de Ermenistan ne yaptı ki KGAÖ sorumluluklarını yerine getiremedi? Ermenistan kime ne zarar verdi? Karabağ'daki Rus barış gücünün görevlerini yerine getirmemesinde Ermenistan'ın suçu neydi?" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) de "felç bir vaziyette" olduğunu ve düzgün şekilde işlemediğini savunarak, AEB anlaşmasının işlevsiz kalmasının Örgütün de işlevsiz olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

TRIPP projesiyle ilgili İran'ın endişelerini giderme çabası

Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesiyle ilgili İran'ın endişelerini gidermeye hazır olduğunu belirterek, projenin şeffaf olduğunu ve tüm bölgeye fayda sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Ermenistan'ın "mütevazı ve küçük bir ülke olduğunu, İran ile ABD arasında arabulucu rolü üstlenme gibi iddialı hevesleri olamayacağını" söyleyen Paşinyan, İran'a yaptığı son ziyarette ve daha önceki ziyaretlerinde de Ermeni tarafının açık ve şeffaf şekilde hareket ettiğinin altını çizdi.

Paşinyan, şunları kaydetti:

"Tüm endişeleri gidermek için tüm sorulara cevap vermeye hazırız çünkü TRIPP, büyük ve çok önemli bir ekonomik ve altyapı projesidir. Ermenistan ve İran da dahil olmak üzere bölgeye fayda sağlayacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi sonucunda İran, Azerbaycan Nahçıvan, Ermenistan ve Gürcistan topraklarından geçen Basra Körfezi-Karadeniz demir yolu bağlantısının da açılacağını hatırlatmak isterim."

TRIPP'in kapsayıcı bir proje ve bunu engelleyebilecek faktörün bölgesel istikrarsızlık olduğunun altını çizen Paşinyan, istikrarın bir an önce sağlanması ve böylece tüm yapıcı projelerin hayata geçirilebilmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ermenistan, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan: Ermenistan Alternatif İlişkiler Geliştiriyor - Son Dakika

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