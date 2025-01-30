Paşinyan ve Kobakhidze Güney Kafkasya'da Barışı Görüştü - Son Dakika
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Paşinyan ve Kobakhidze Güney Kafkasya'da Barışı Görüştü

Ermenistan ve Gürcistan Başbakanları, ekonomik işbirliği ve barış için önemli adımlar attı.

30.01.2025 21:17
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliği ve barışın sürdürülmesi konularını ele aldı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Gürcü mevkidaşı Kobakhidze Erivan'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında, Paşinyan ile Kobakhidze başkanlığında, Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonunun 14. toplantısı yapıldı.

Paşinyan, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Ermenistan ve Gürcistan sınırının belirlenmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında Gürcü mevkidaşı ile konuştuğunu belirtti.

Bölgesel işbirliğinin genişletilmesine katkı sağlamak istediklerini aktaran Paşinyan, "Karadeniz elektronik deniz altı kablosunun geliştirilmesinde yer almaya hazırız." dedi.

Azerbaycan ile ilişkilerine dikkati çeken Paşinyan, bölgede barışın sağlanmasına gerçekçi olarak baktıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini mevkidaşımla görüştüm ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a somut çözümler sunduğunu, Azerbaycan'dan stratejik yanıt beklediğimizi belirttim. Gürcü mevkidaşımıza, barışı güçlendirmek için her şeyi yapacağımızı teyit ediyoruz."

"Bölgede barışın sağlanmasını destekliyoruz"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise konuşmasında, iki ülke arasındaki stratejik çıkarlar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Güney Kafkasya'da barışa ve güvenliğin sağlanmasına destek verdiklerini vurgulayan Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Gürcistan, ülkelerimizin kalkınması ve refahı için bölgede gerekli olan istikrar ve barışın sağlanmasını desteklemeye ve katkıda bulunmaya her zaman hazır olduğunu göstermiştir. Bölgede barış ve kalkınmanın sağlanması için bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

?İki ülke dışişleri bakanları da bir araya geldi

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, iki ülke arasında geçen yıl kaydedilen kazanımlar ve sonraki dönemde yapılacak işlerin ele alındığı belirtildi.

Toplantı sonrasında basına yapılan ortak açıklamaya göre, Mirzoyan 2024 yılında iki ülke ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Mirzoyan, "Stratejik ortaklık belgesini imzaladık, 2024'te resmen stratejik ortak olduk. Elbette, hem iki ülke hem de iki halk arasındaki ilişkilerimizin yüzyıllardır stratejik ortaklık olduğunu kabul etmek gerekir ancak bu yeni belge her iki ülke için de siyasi, ekonomik, eğitim, bilim ve insani alanlarda yeni fırsatlar yaratıyor." dedi.

?Azerbaycan'la ulaştırma yolları açıldığı takdirde, taşıma prosedürleri basitleştirilebilir

Mirzoyan, Ermenistan projesi "Barış Kavşağı"na dikkati çekerek, Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi çerçevesinde ulaştırma yollarının açılmasına yönelik tekliflerini sunduklarını belirtti.

Bakan Mirzoyan, proje ile Güney Kafkasya ve diğer ülkelerle ekonomik ve ulaştırma işbirliğinin geliştirileceğini, Azerbaycan'la ulaştırma yollarının açılmasıyla taşıma ve iletişim prosedürlerinin basitleştirilebileceğini kaydetti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ise iki ülke arasındaki mevcut bağların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mirzoyan ile görüşmesinde Güney Kafkasya'da barışın ve istikrarın sürdürülmesini ele aldıklarını aktaran Botchorishvili, bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın ülkesinin iki bölgesini (Abhazya ile Güney Osetya) işgal altında tuttuğunu kaydeden Botchorishvili, bu konunun bölgenin güvenliği için sorun oluşturduğuna dikkati çekti.

Botchorishvili, bölgesel güvenlik için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paşinyan ve Kobakhidze Güney Kafkasya'da Barışı Görüştü - Son Dakika

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