Pastane Cinayetinde Cezalar Açıklandı

KAYSERİ'de husumetlisi Ramazan Toprak'ı pastanede alışveriş yaptığı sırada öldüren G.A. (17) 10 yıl; yardım ettiği öne sürülen ağabeyi F.A. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimli cezalara, Toprak'ın yakınları tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. G.A., aralarında husumet olan Ramazan Toprak'ın pastanede alışveriş yaptığı sırada yanına gelerek tabancayla ateş edip kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Toprak, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan G.A. bir süre sonra olay yerine birlikte geldiği ağabeyi F.A. ile polis merkezine gidip teslim oldu. Ramazan Toprak, olaydan 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. G.A. ile olay yerine aynı araçta geldiği iddia edilen ağabeyi F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ağabey-kardeş hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, sanıklardan birinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı yapıldı. Duruşma öncesi taraflar arasında adliye koridorunda kavga çıkarken, taraflar polisin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Duruşmada sanık G.A. ile ağabeyi F.A. ile avukatları Rafet Gümüş ve taraflar hazır bulundu. Sanıklardan G.A., öldürme kastı olmadığını söyleyerek beraatini istedi. F.A. ise kardeşinin üzerinde silah olduğunu bilmediğini ve emniyete kendisinin teslim ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, G.A.'yı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı ardından 'haksız tahrik', 'iyi hal' ve 'yaş küçüklüğü' indirimleri uygulayarak cezasını 10 yıla düşürdü. Heyet, sanığa ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, F.A.'ya da aynı suçtan önce müebbet hapis ardından eylemin 'yardım etme' kapsamında kalması ve 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü. Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası Ramazan Toprak'ın yakınları, karara tepki gösterdi.