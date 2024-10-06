Patilerin Festivali 5. Kez Düzenlendi, 30 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
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Patilerin Festivali 5. Kez Düzenlendi, 30 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu

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Konak Belediyesi tarafından organize edilen Patilerin Festivali, 5. kez gerçekleştirildi. Festivalde 30 hayvan sahiplenildi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve sokaktaki canlara mama dağıtıldı.

06.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:14
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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin hayvan hakları üzerine farkındalık yaratan etkinliği Patilerin Festivali, 5. kez düzenlendi. 30 can dostun daha ömürlük yuvasına kavuştuğu festivalde konuşan Konak Belediye Başkanı Mutlu, "Amacımız, sokaklarda kötü koşullarda yaşayan hiçbir hayvanın kalmaması. Yeter ki sokaklarda yalnız, sahipsiz kalmasınlar, size can yoldaşı olsunlar" dedi.

Konak Belediyesi'nin bu yıl 5. düzenlediği Patilerin Festivali, pati dostlarını Gündoğdu Meydanı'nda bir araya getirdi. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan festivalde 30 can dost da sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Etkinlik alanında patiseverlerle buluşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, stantları tek tek gezerek festivalde yer alan sivil toplum kuruluşlarına katılım belgelerini verdi. Gün boyu süren festivalde Can Dostlar Yetenek Yarışması, Kutay Özkan'la Yetenekli Köpekler gösterisi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birimi ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (KEM) gösterisi ve yetenek yarışması büyük ilgi topladı. Ayrıca çocuklar için de birbirinden eğlenceli atölyeler düzenlendi. Festivale patili dostunu alıp gelenler, Konak Belediyesi stantlarında kendilerini bekleyen hediyeleri alma şansı yakalarken, hayvan sahiplenenlere de can dostunun ihtiyacı olacak tüm ürünler armağan edildi. Öte yandan sokakta yaşayan canlar için de tonlarca mama dağıtıldı.

"Sokaktan sahiplenenlere destek sunuyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, festivalde yaptığı konuşmada sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Görev süreleri boyunca 120 can dostu sahiplendirdiklerine dikkat çeken Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimizden beri 120 can dostunu sizlerin desteğiyle sahiplendirdik. Amacımız, sokaklarda kötü koşullarda yaşayan hiçbir hayvanın kalmaması. Bunun için de elimizden gelen her türlü desteği sahiplenen dostlarımıza sunmak istiyoruz. Mama desteği, kedi köpek evi desteği, aşı desteği, kısırlaştırma desteği gibi. Yeter ki sokaklarda yalnız, sahipsiz kalmasınlar, size can yoldaşı olsunlar. Bugün festivalimize katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına, bir dost sahiplenen herkese ve bütün gün etkinlikleriyle, eğlenceleriyle bizi destekleyen sevgili dostlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

30 can dost daha ömürlük yuvasına kavuştu

Patilerin Festivali kapsamında Konak Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla sahiplendirme yapıldı. 21'i kedi, 9'u köpek olmak üzere 30 can dost yeni ailelerine kavuştu. Hayvan sahiplenenlere sevimli dostlarının ihtiyacı olacak tüm ürünler hediye edilirken festivalde kedi ve köpek taşıma çantaları ile kedi tuvaletlerinin yanı sıra yaklaşık 2 ton mama ücretsiz dağıtıldı. 13 kedi ve 1 köpeği sahiplenen Angels Farm ve H.A.R.K Hayvan Arama Kurtarma ekibi adına konuşan Sibel Çakır, "Bu organizasyonun beşinci yılında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm belediyelere örnek olması lazım. Hem insanları bilinçlendirmek, hayvanları tanımayan insanların hayvanlarla ilgili diyaloglarını güçlendirmek, yaşadığımız şiddet ortamında insanları sevgiye, merhamete yöneltmek için bu tür organizasyonlara çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Hepsi birbirinden sevimli

Kutay Özkan'la Yetenekli Köpekler gösterisi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birimi ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (KEM) gösterisinin büyük alkış aldığı festivalde, yarışmalar da heyecanla takip edildi. En Şık Can Dostu yarışmasında Bambu-Tuncay Batur birinci, Bonny-Maya Bakioğlu ikinci ve Lodos- Cansu Koç üçüncü oldu. Sahibine en çok benzeyen can dost ise Özden Gürırmak'ın can yoldaşı Sürpriz oldu. Süleyman Türk ve Latte ikinciliği alırken Doğukan Altıntaş ve Kaju üçüncü oldu. Yarışmalarda ödül olarak 15 kg, oyuncak ve ödül maması seti, 2 kg premium mama, 4 konserve mama, mama ve su kabı, renkli tasmalar, tırnak makası, dışkı poşeti, Bobyland'de konaklama, traş, banyo ve bakım paketi verildi.

Patilerin Festivali 5. Kez Düzenlendi, 30 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Patilerin Festivali 5. Kez Düzenlendi, 30 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika

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