Onuachu'nun Golleri Trabzonspor'un Şampiyonluk Yolunda Kritik

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bu sezon 25 karşılaşmada 22 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Onuachu'nun görev almadığı 4 maçta 7 puan kaybetti ve sadece 1 galibiyet alabildi.

Onuachu'nun gol attığı 18 maçta Trabzonspor 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 43 puan kazandı, bu da takımın puanlarının yüzde 67'sini oluşturuyor. Sezon boyunca çeşitli maçlarda gol atan Onuachu, özellikle Galatasaray gibi kritik karşılaşmalarda da fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk mücadelesinde vazgeçilmez bir isim haline geldi.