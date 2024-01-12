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Pazarcık'ta Bebek Maması İçerisinde Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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Pazarcık'ta Bebek Maması İçerisinde Uyuşturucu Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bebek maması içerisine gizlenmiş yaklaşık 570 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Pazarcık\'ta Bebek Maması İçerisinde Uyuşturucu Yakalandı
12.01.2024 - 23:43,  Güncelleme: 23:44
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bebek maması içerisine gizlenmiş uyuşturucuyu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsteki yolculardan M.M.Y'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada bebek maması içerisine gizlenmiş yaklaşık 570 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pazarcık'ta Bebek Maması İçerisinde Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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