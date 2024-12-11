Pazarcık\'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Y. idaresindeki 27 L 7497 plakalı araç ile Osman Ç. idaresindeki 46 A 5975 plakalı ekip aracı, Pazarcık- Narlı kara yolunun Nefsidoğanlı Mahallesi'nin yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Ali Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan polis memuru Osman Ç. ile diğer araçta bulunan Cennet Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.