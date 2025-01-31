Pazarkule-TEM Bağlantı Yolu Açıldı

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(EDİRNE) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de Pazarkule-TEM bağlantı yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuz sayesinde zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 9,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf etmiş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule-TEM Bağlantı Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Uraloğlu, Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktasının sağlandığını ifade etti. Uraloğlu, yapılan yol sayesinde ciddi tasarruf elde edileceğini aktardı. Programda Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de katıldı.

"Yolumuz toplam 7,6 kilometre uzunluğunda"

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'de hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de sıfırdan inşa ederek açılışı için bir araya geldiğimiz Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuzdur. Yolumuz toplam 7,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilmiştir. Proje kapsamında; toplamda 3 bin 473 metre uzunluğa ulaşan Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldırım Beyazıt Köprüleri ile K4-K5 Üstgeçit Köprüleri ve Tunca İkileme Köprüsü'nü de inşa ettik. Yolumuz sayesinde, Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktası konumuna getirilmesi planlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na yüksek standartlı bağlantısını bu vesileyle sağlamış olduk.

"Türkiye ekonomisine de katkı sunacaktır"

Gazimihal ve Yıldırım Kavşakları ile Edirne'nin batısındaki yeni yerleşim alanlarının TEM Otoyolu'na ve şehir içine ulaşımlarını güvenli bir şekilde tesis ettik. Edirne civarındaki sanayi tesislerinin ihracat ve ithalat imkanlarını artırdık. Ayrıca bu proje ile Karaağaç- Edirne arasındaki tarihi köprüler nedeniyle izin verilmeyen ağır taşıt trafiğine alternatif bir geçiş sağlamış olduk. Pazarkule- Edirne- TEM bağlantı yolumuz sayesinde zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 9,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf etmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 598 ton azaltarak doğanın korunmasına da katkı sağlayacağız. Ayrıca yolumuz Avrupa ülkeleri ile yapılan ticaret vasıtasıyla bölge ve Türkiye ekonomisine de katkı sunacaktır."