Pekin Operası'nın Renkleri Okan Üniversitesi'nde Hayat Buldu

09.04.2026 15:49
Okan Üniversitesi'nde yapılan atölye ile Pekin Operası'nın maskeleri renklerle süslendi.

İSTANBUL, 9 Nisan (Xinhua) -- Pekin Operası'nın masalsı atmosferi ve yüzyıllardır sahnelerde yankılanan dramatik ruhu, İstanbul Okan Üniversitesi öğrencilerinin fırçalarında hayat buldu.

Üniversitenin Konfüçyüs Enstitüsü'nün bir geleneği haline gelen "Çin Somut Olmayan Kültürel Miras Deneyimi" serisi, opera karakterlerinin iç dünyasını yansıtan maskelerin boyandığı renkli bir atölyeyle noktalandı. Seri kapsamında şubat ayında Çin feneri yapımı, mart ayında da kağıt kesme sanatı atölyeleri düzenlenmişti. Bu atölyelerin ardından düzenlenen son etkinlik, öğrencilerin Pekin Operası'nın sembollerle örülü dünyasıyla buluşmasını sağladı.

Atölye katılan Türk ve Çinli öğrenciler, Pekin Operası maskelerindeki her rengin aslında bir karakter özelliğini temsil ettiğini öğrendi. Kırmızının sadakati, siyahın cesareti ve beyazın kurnazlığı simgelediği bu kadim sanatla tanışan gençler, fırçalarıyla maskelere hayat vererek binlerce yıllık bir anlatı geleneğini bizzat deneyimledi.

Çin'in "kültürel hazinesi" olarak kabul edilen ve Çince'de "Jingju" diye bilinen Pekin Operası, müzik, vokal performans, mimik, dans ve akrobasiyi bir araya getiriyor. 200 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan bu sanat dalı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. "Lianpu" adı verilen maske boyama sanatı da bu sanatın en dikkat çekici unsurlardan biri. Oyuncuların yüzlerine çizilen desen ve renkler, seyirciye karakterin ahlaki yapısı hakkında anında bilgi veriyor. Sahnede kullanılan abartılı kostümler ve sembolik jestlerin bu görsel dille bir araya gelmesi, Pekin Operası'nı dünyanın en prestijli dramatik sanat dallarından birine dönüştürüyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü Müdürü ve Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Burcu Çetin, bu seriyi düzenlemedeki temel amaçlarının öğrencilerin her ay farklı bir kültürel zenginliği bizzat deneyimlemesi olduğunu söylüyor.

Çetin, seriyi Pekin Operası'nın renklerle örülü karakter analizi ve sembolizm dünyasıyla tamamlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiriyor. Çetin'e göre, her rengin temsil ettiği ahlaki ve ruhsal değeri önce teoride öğrenen öğrenciler, bu desenleri bizzat maskelere yansıtarak, kadim bir sanatın anlam dünyasına hakim olma fırsatı elde etti.

Atölyeye katılan öğrenciler de gelecekte iki kültür arasında köprü kuracak bireyler olarak bu buluşmanın sadece bir el sanatı çalışması değil, aynı zamanda dilini öğrendikleri toplumun kültürel kodlarını tanıma fırsatı sunduğunu ifade ediyor.

Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Amine Gökçe Okan, Pekin Operası'nda kullanılan maskelerdeki renk sembolizminin derinliğine dikkat çekerek, her rengin karakterin kişiliğinin bir yönünü ve hikayedeki yerini temsil etmesini büyüleyici bulduğunu söylüyor. Bu tür etkinliklerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürdüğünü vurgulayan Okan'a göre, öğrendikleri renklerin anlamlarını maskelere yansıtmak, kendileri için hem eğlenceli hem de kalıcı bir öğretici deneyim sundu.

Çince eğitimine yeni başlayan hazırlık sınıfı öğrencisi Nazlı Sayra Dolmacı ise bu tür estetik aktivitelerin, öğrenme motivasyonunu artırdığını düşünüyor. Derslerde öğrendikleri kültürel unsurları bizzat deneyimlemekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Dolmacı'ya göre, maske yapımı gibi yaratıcı çalışmalar Çin kültürüne olan meraklarını pekiştiriyor.

Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü yetkilileri, İstanbul'un kalbinde Çin kültürünü tanıtmaya ve öğrencileri bu zengin mirasın farklı yönleriyle buluşturmaya devam edeceklerini vurguluyor.

Kaynak: Xinhua

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz Trump müzakerenin şifresini verdi: Yalnızca bir şeyi kabul edeceğiz
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
