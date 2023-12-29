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Bilecik'te şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Bilecik'te şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

Bilecik\'te şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu
29.12.2023 - 12:24,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca Rüstem Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftülüğünde görevli 20 imam hatip ve 10 Kur'an kursu öğrencisi tarafından Hatmi Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından dua edilmesinin ardından katılımcılara helva ikram edildi.

Kaynak: AA
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