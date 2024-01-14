Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar\'ın cenazesi Ordu\'da toprağa verildi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) cenazesi, memleketi Ordu 'da toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Murat Atar için memleketi Ordu'nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Konutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, askeri ve mülki erkan, şehidin annesi Selma Atar, kardeşleri ve yakınları katıldı.

2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Şehit Atar'ın annesi Selma Atar ve kardeşleri, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Atar'ın cenazesi, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisindeki aile mezarlığında toprağa verildi. Bekar olan şehit Atar'ın, 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.