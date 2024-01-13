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Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun Şehit Haberi Ailesine Verildi - Son Dakika
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Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun Şehit Haberi Ailesine Verildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun ailesi cenaze için memleketleri Giresun'a giderken, evdeki diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin akrabası, Köroğlu'nun sözleşmeyi yenilediğini ve vatan için canını feda ettiğini belirtti.

13.01.2024 - 18:09,
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Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun baba ocağındaki evinin karşısına dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Ahmet Köroğlu'nun ailesinin cenaze için memleketleri Giresun'a gittiği öğrenilirken, evdeki diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin akrabası Ömer Cin, ? Annesine de 2 gün önce bırakacağını söylemiş ama sözleşmeyi yenilemiş. O da oralardan kopamadı. Kopamadığı için de sözleşmeyi yenilemiş" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun şehadet haberi, ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu öğrenildi. Şehidin evinin karşısına dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Ahmet Köroğlu'nun ailesinin cenaze için memleketleri Giresun'a gittiği öğrenilirken, evdeki diğer yakınları gelen taziyeleri kabul etti. Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun akrabası Ömer Cin, ? Sözün bittiği yerdeyiz. Vatan sağ olsun. Acımız büyük. 8-9 şehidimiz var. Acımızı yüreğimize gömdük. Kaldırabilecek bir acı değil. Dün buradan izin dönüşü sağ salim gönderdiğimiz evladımızı, kardeşimizden bugün şehit haberi aldık. 85 milyonun tek yumruk olduğunu gördüm. Şehidin annesiyle teyze çocuklarıyız. Yeğenim sayılır. Anlatılacak çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Anne babası ve kardeşleri uçakla gittiler. Amcasının oğlu İzmir'de ikame ediyordu. O da Şırnak Beytüşşebap'ta şehit oldu" dedi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun çocukluğunu bildiğini söyleyen Cin, '20 gün önce burada konuştuk, eğlendik şakalaştık. 'Yılbaşında uzman çavuşluğu bırakıp sivil hayatına döneceğim. Burada bir işe gireceğim' dedi. Sabah mesai arkadaşları geldi. Onlar sözleşmeyi fesh etmişler, uzatmamışlar. 2 gün önce annesine de 'ben uzman çavuşluğu bırakacağım' diyor. Ama dün sözleşme yenilemiş. Allah'ın vardır bir bildiği. O da oralardan kopamadı. Kopamadığı için de sözleşmeyi yenilemiş" diye konuştu.

Piyade Uzman Ahmet Köroğlu\'nun Şehit Haberi Ailesine Verildi
Kaynak: DHA
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