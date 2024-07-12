Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Malzemeler Ele Geçirildi

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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki sığınak ve bir depoda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo tespit etti. Tespit edilen yerlerde, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."