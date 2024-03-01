MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ettiği belirtilerek, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

01.03.2024 12:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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