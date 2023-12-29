Pençe-Kilit Operasyonu\'nda gazi olan şehit, görevine döndü

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun 1 yıl önce Pençe-Kilit Operasyonu'nda vurularak gazi olmasının ardından ailesine "Ben gitmek istiyorum, arkadaşlarımı, komutanlarımızı yalnız bırakmak istemiyorum" diyerek görevine döndüğü öğrenildi.

Tuncay ve Sadire çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan, evli ve iki çocuk babası 27 yaşındaki şehit Erenoğlu, 2021'de piyade sözleşmeli er olarak göreve başladı.

Göreve başlamasının ardından 2022'de katıldığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle girilen çatışmada vurularak gazi olan Erenoğlu, 6 aylık tedavi süreci geçirdi.

Tedavi boyunca ailesine, bir an önce iyileşerek görevine dönmek istediğini söyleyen Erenoğlu, sağlığına kavuşmasının hemen ardından bölgeye gitti.

Gazi olduktan sonra ailesine "Ben gitmek istiyorum, arkadaşlarımı, komutanlarımızı yalnız bırakmak istemiyorum" dediği öğrenilen Erenoğlu'nun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düşmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

"Asker olmayı çok istiyordu"

Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyünde, şehit oğlunun cenazesinin 26 Aralık'ta toprağa verilmesinin ardından taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba Tuncay Erenoğlu, AA muhabirine, tüm çocuklarının vatan ve bayrak sevgisi ile büyüdüğünü söyledi.

Şehit oğlunun asker olmayı çok istediğini vurgulayan baba Erenoğlu, "Hatta küçük kardeşi ondan önce asker olup göreve başlamıştı. Ona bayağı dokunmuştu, hırs yapmıştı." dedi.

Şehit oğlunun gazi olduktan sonra görevine dönmek istediğini aktaran Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuğum 2022'nin mayısında aynı göreve çıkmışlardı Kuzey Irak'ta. Orada yine PKK ile bir çatışmada 6 arkadaşı şehit olmuştu. Benim şehidim de yaralanmıştı. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz GATA'ya getirdiler, tedavi oldu. Sonra buraya eve getirdik. Eve gelince daha bir ay dolmadan devamlı, 'Ben gitmek istiyorum' diyordu. Devlet büyüklerimiz ve hocalarımız izin vermedi. Altı ay doldu, yine 'Ben gitmek istiyorum, arkadaşlarımı, komutanlarımızı yalnız bırakmak istemiyorum' dedi. Biz de, vatan aşkı engel olamadık, bir şey diyemedik."

"Bir baba olarak çok gururluyum"

Baba Erenoğlu, şehit oğlunun yanı sıra iki oğlunun daha asker olarak görev yaptığını belirterek, "Çok gururluyum, bir baba olarak çok gururluyum. Şehidimden hariç iki evladım daha aynı görevde. Zaten bir küçüğü ile aynı yerdeydi. Biri birinci, diğeri ikinci bölükteydi. Bazen operasyonlarda karşılaşabiliyorlardı. Sonra 5 ay önce küçüğü Katar'a göreve gitti. Şehidim ise orada kaldı. İki kardeşi şu an asker ama peşinden gelecek üç kardeşi daha var. Bitmez bizde, Mehmetler, Çağataylar bitmez, Mehmetçik hiç bitmez." diye konuştu.

"Devletimizin ne kadar büyük olduğunu herkes kavramaya başladı"

Oğlunun şehit olmasının ardından devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu anlatan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin ne kadar büyük olduğunu herkes kavramaya başladı. Bizim devletimiz, askerimiz, üç beş çapulcuya hiçbir zaman meydanı bırakmadı, bırakmayız da. Bizim çapulcuya, teröre vereceğimiz bir karış toprağımız yok. Askerimiz, komutanlarımız her zaman yanımızda oldu. Devlet büyüklerimiz bir saniye bizi yalnız bırakmadılar. Manevi destekleri hep yanımızda oldu."

Baba Tuncay Erenoğlu, şehit oğlunun en büyük hayalinin köye yeni bir ev yapmak olduğunu da kaydederek, "Yeri belirdik, ustayla dahi görüştük, nasip olmadı." ifadelerini kullandı.

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