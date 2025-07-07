Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan askerin cenazesi Balıkesir\'e getirildi

PENÇE-Kilit operasyonu bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) cenazesi Balıkesir'e getirildi. Kuşak için Balıkesir 9. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması maksadıyla başlatılan operasyon esırasında girdikleri mağara içerisinde metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler arasında yer alan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın cenazesi Balıkesir'e getirildi. Kuşak için Balıkesir 9. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Kuşak'ın yakınları katıldı. Kuşak için yarın Kepsut ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek.