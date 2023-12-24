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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Şırnak'ta Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Şırnak'ta Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak'ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

24.12.2023 - 14:04,
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Şehit Olan Askerler İçin Şırnak\'ta Tören Düzenlendi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Şırnak'ta Tören Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Şırnak'ta Tören Düzenlendi - Son Dakika
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