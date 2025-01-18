Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan mağaranın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi. Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.