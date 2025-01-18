Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait bir mağara ile çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğunu açıkladı.

18.01.2025 14:52  Güncelleme: 14:53
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan mağaranın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirildi. Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Mağarası Tespit Edildi - Son Dakika

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