Pençe-Kilit şehidi mezarı başında anıldı

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IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25), şehadetinin 1'inci yıl dönümünde Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 23 Aralık 2023'te üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25), şehadetinin 1'inci yıl dönümünde Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi Boyunlu mezrasında anma programı düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, Kaymakam Abdullah Şahin, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, şehidin ailesi ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa katılanlar, daha sonra şehidin mezarını ziyaret edip dua etti.

'ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE EMANETTİR'

Vali Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilere destek olduklarını ifade ederek, "Geçen yıl şehadet mertebesine ulaşan Cebrail Dündar kardeşimizin, seneidevriyesi nedeniyle bugün şehidimizin ailesinin evinin bulunduğu mahallede Mevlid-i Şerif programına katıldık ve akabinde de şehidimizin kabri başında dua ettik. Rabb'im makamını ali eylesin, mekanı cennettir, ona inanıyoruz. Rabb'im inşallah ailesine cennetinde buluşursun. Biliyorsunuz ki; devletimiz huzur ve güvenin sağlanması noktasında dün olduğu gibi bugün de yarın da gelecekte de inşallah kararla iradesine devam ettirecektir. Terörle mücadele başta olmak üzere huzurun, güvenin sağlanması noktasında şehitlerimizin bize emanet etmiş olduğu bu vatan toprağında inşallah onların emanetine layık bir şekilde gayretimizi sürdüreceğiz ve vatan toprağında asayiş, huzur ve güvenin sağlanması noktasında vatandaşlarımızın, aziz milletimizin destekleriyle bu güven ortamına devam ettireceğiz. Vatanımız için bayramımız için mukaddesatımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabb'im bizlere de onların emanetine sahip çıkmayı, layık bir şekilde yaşamaya çalışmayı nasip eylesin inşallah. Şehidimizin ailesiyle mezarı başında dualarımızı yaptık. Rabb'im onlara hayırlı ömürler versin inşallah. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir, devletimize emanettir, milletimize emanettir. Bizler de devletimizin tüm imkanlarıyla şehidimizin ailesine her türlü sıkıntılarında, ihtiyaçlarında yanında olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Onlar bizlere emanettir. Yusuf ağabeyimizin bir evladı vatan uğruna şehadete ulaştı ama artık binlerce evladı var, binlerce kardeşi var, binlerce Cebrail var. Devletimizin tüm imkanları olarak da şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize her zaman destek oluyoruz, destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ŞEHİT BABASI OLMAK GURUR VE ONUR VERİCİDİR'

Şehidin babası Yusuf Dündar ise şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirerek, "Bir günde 12 şehit verdik. Rabb'im tüm şehitlerimizin şehadetini kabul etsin. Devletimiz var olsun, bize her şeyi unutturdu. Allah; valimizden, kaymakamımızdan, komutanlarımızdan razı olsun. Gerekenin fazlası yapılıyor. Bir şehit babası olmak, gurur ve onur vericidir. Allah katında da onur vericidir. Rabb'im herkese nasip etmez, demek ki bize kısmetmiş. Rabb'ime şükürler olsun. İnşallah artık hiçbir acı ve şehit yaşanmaz. Herkes kardeşlik, barış, güzel, sevinç ve refah içinde yaşasın. Temennimiz odur. Sadece bizim için değil bütün dünya için bunu temenni ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,