Pendik'te Asker Eğlencesi Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Pendik'te Asker Eğlencesi Trafiği Felç Etti

Pendik\'te Asker Eğlencesi Trafiği Felç Etti

Pendik'te yapılan asker eğlencelerinde bir grup alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans ederken, başka bir grup ise yolu trafiğe kapatıp lastik yaktı. Her iki olay da cep telefonu kameralarına yansıdı.

11.02.2024 13:12
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PENDİK'te asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatıp dans etti, bir başka asker eğlencesinde ise yolu trafiğe kapatanlar lastik yaktı.  Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te 2 farklı noktada asker eğlencesi yapan bir grup, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Pendik Kaynarca Mahallesi'nde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans etti. Başka bir sokakta asker eğlencesi yapan bir grup ise, yolu trafiğe kapatıp lastik yaktı. Her iki olay da sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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