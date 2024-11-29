Pendik\'te Eş Tercihinin Sonucu Kanlı Bitti

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İstanbul'daki yasak aşk cinayeti! Eşinin kendisini bırakarak birlikte yaşamaya başladığı adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOKAKTA KARŞILAŞTI, KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.G. (55), eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı A.Z.'yi (51) sokakta gördü. Koşarak husumetlisinin yanına gelen İ.G., silahla A.Z.'ye defalarca ateş etti. Sırtından vurulan A.Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı A.T. hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.

DEHŞET ANINI GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Z. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalarda şüpheli İ.G. yakalanarak gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.