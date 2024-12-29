Pendik\'te Hırsızlık Olayı: Televizyon ve Bilgisayar Çalındı

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PENDİK'te daire sakinlerinin evde olmamasını fırsat bilen şüpheli, televizyon ve bilgisayarı çalarak kaçtı. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yaşadığı evde gözaltına aldı.

Olay, 17 Aralık Salı günü Pendik Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; daire sakinlerinin evde olmamasını fırsat bilen A.A.(37), televizyon ve bilgisayarı çalıp kaçtı. Ev sahiplerinin durumu polis ekiplerin bildirmesi üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüpheli A.A. yaşadığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evindee yapılan aramalarda çaldığı televizyon, bilgisayar kasası, monitör, kulaklık ve klavye bulundu. A.A. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.