Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı

Pendik\'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı

Pendik'te motokurye olarak çalışan Ersin Öztürk, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Öztürk, kazayı hafif yaralarla atlattığını belirtti ve sürücünün vicdansızca olay yerinden kaçmasını eleştirdi.

05.12.2024 10:38  Güncelleme: 10:42
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PENDİK'te, motokurye olarak çalışan 2 çocuk babası Ersin Öztürk(38), hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan Ersin Öztürk, "Arkadan gelen araç, sanki kasti öldürmek istiyor gibi hızlı bir şekilde geldi, 50-60 kilometre hızla ilerlediğini tahmin ediyorum. Vurarak hızlıca uzaklaştı. Kaçan kişi nasıl bir vicdana sahip bilmiyorum. En azından insan bir merak eder, döner bakar. Öldü mü, yaşıyor mu? Belki bir yardımcı olmaya çalışır" diye konuştu.

Motokurye Ersin Öztürk'e çarpıp kaçan sürücü Y.Ç. polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Kaza, 27 Kasım Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Motokurye olarak çalışan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, 10 AHC 195 plakalı motosikletiyle elindeki son paketi adrese ulaştırmak üzere caddede seyir halindeyken, sokak arasından otomobilin çıkması sonucu durdu. Bu sırada arkadan hızla gelen 34 SK 5613 plakalı otomobil, Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı. Öztürk, kazada hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ersin Öztürk kaçan sürücüden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

'VURARAK HIZLA UZAKLAŞTI'

Kaza anını anlatan motokurye Ersin Öztürk, "Normal rutin paketimdeydim. Adrese doğru ilerlerken Pendik 23 Nisan Caddesi'nde ara sokaktan bir araç çıktı, tam durmadı, arabanın burnu biraz dışarıdaydı. Ufak bir kalkış hareketi yaptığı için kendimi korumak adına durdum. Yavaşladım durdum ama arkadan gelen araç, sanki kasti öldürmek istiyormuş gibi hızlı bir şekilde geldi, 50-60 kilometre hızla ilerlediğini tahmin ediyorum. Vurarak hızla uzaklaştı. Ben yerde yatarken, uzaklaşan beyaz bir araç gördüm sadece. Ondan sonrası ambulans geldi, vatandaşlar toplandı polis geldi ifademi verdim. Karşı tarafın araştırmasını yaptılar. Sağlık raporu alarak karakola gittik ve şikayetimizi yaptık. Böyle bir kazayı ufak bir zedelenmeyle atlattığım, herhalde olabilecek en hafif şekilde çıktığım için şanslıyım" dedi.

'ARKASINA BAKMADAN KAÇTI'

Öztürk, "Kaçan kişi nasıl bir vicdana sahip bilmiyorum. En azından insan bir merak eder, döner bakar. Öldü mü, yaşıyor mu? Belki bir yardımcı olmaya çalışır. Arkasına bakmadan kaçtı. Bu durum da bizi üzdü. Kuryemizin uygulaması var, acil butonuna bastım. Oradan bana ulaştılar. Gerekli bilgileri onlara da verdim. Polisler de yanımızdaydı, hızlıca gerekli yardımları yaptılar. Çarşamba akşamı 21.50 sularında oldu. Sepetimde 2-3 sipariş vardı. Sonuncu siparişe gidecektim, nasip olmadı. İki kızım var, birisi ortaokula gidiyor diğeri bebek 13 aylık. Allah onlara bağışladı." ifadelerini kullandı.

ÇARPIP KAÇAN Y.Ç. YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasnın ardından kaçan sürücünün kimlik bilgileri tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Y.Ç.'ye 'Aracının hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak', 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Kaza yerini terk etmek' maddelerinden toplam 5 bin 331 lira idari para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Motokuryeye Çarpan Sürücü Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika

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