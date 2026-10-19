Pendik'te selde kayıp kişinin cesedi bulundu, ölenlerin sayısı 8'e ulaştı - Son Dakika
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Pendik'te selde kayıp kişinin cesedi bulundu, ölenlerin sayısı 8'e ulaştı

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Pendik\'te selde kayıp kişinin cesedi bulundu, ölenlerin sayısı 8\'e ulaştı
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Gebze Kadıllı ile Pendik Göçbeyli mahalleleri arasındaki bölgede sel nedeniyle dereye düşen araçtakileri arama çalışmalarında bir kişinin cesedi sabah Göçbeyli Deresi'nde bulundu. Selde ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, Ayazağa'da kaybolan 1 kişi için arama sürüyor.

İstanbul ile Kocaeli il sınırındaki bölgede sel sularına kapılan bir kişinin cesedine, saat 08.30 sıralarında Pendik'teki Göçbeyli Deresi'nde ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kadıllı Mahallesi ile İstanbul'un Pendik ilçesindeki Göçbeyli Mahallesi'nde sel nedeniyle dereye düşen araçta bulunan vatandaşları bulmaya yönelik çalışmalar kapsamında Doğan Arslan'ın cesedi bulundu.

Arslan'ın cesedi, sabah saatlerinde Pendik'teki Göçbeyli Deresi'nde (Büyük Dere) bulunurken, durum bölgede bekleyen yakınlarına haber verildi.

Haberi alan aile fertleri fenalık geçirirken, Arslan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Bu arada sel nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, Ayazağa'da kaybolan 1 kişiyi bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Yağış nedeniyle debisi yükselen derenin 17 Ekim Cumartesi günü taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille birlikte suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, Doğan Arslan ile Fatih Demirtaş akıntıya kapılmıştı.

İstanbul ve Kocaeli'den itfaiye, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yapmış, Demirtaş'ın cesedine dün ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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