Göbeklitepe'den Pendik'e Uzanan Barışçıl Buluşma: Fikirtepe Kültürü'nün Temelleri Atıldı

Pendik Belediyesi tarafından 10-11 Nisan tarihlerinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu', bilim dünyasını bir araya getirdi. Sempozyumda, Pendik'in binlerce yıllık geçmişi arkeolojik keşiflerden modern şehirciliğe kadar geniş bir perspektifle ele alındı.

Prof. Dr. Celal Özdoğan, sunumunda Göbeklitepe bölgesinden ve Fırat-Dicle havzasından gelen toplulukların Pendik'e ulaşarak yerel halkla kaynaştığını ve bu etkileşimin çatışma yerine yeni bir yaşam modelinin temelini attığını belirtti. Tarımın bölgedeki balıkçılık ve toplayıcılıkla birleşmesiyle, Anadolu'daki diğer örneklerden farklı bir ekonomik ve kültürel yapının ortaya çıktığını vurguladı.

Özdoğan, bu modelin 'Fikirtepe Kültürü' olarak adlandırıldığını ve Pendik'in zengin doğasının bu karma ekonomik yapıyı desteklediğini ifade etti. Tarımla buğday, arpa gibi ürünler yetiştirilirken, balıkçılık ve avcılık da devam etti. Bu kültüre dair bilgilerin Pendik Höyüğü'ndeki çalışmalardan elde edildiğini ve korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise sempozyumun, ilçenin tarihiyle ilgili tartışmalara bilimsel bir zemin kazandırdığını belirterek, bu süreci geleceğe aktarmayı hedeflediklerini dile getirdi.