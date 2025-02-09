Pendik'te Trafik Kavgası: Motokurye Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te Trafik Kavgası: Motokurye Ağır Yaralandı

Pendik\'te Trafik Kavgası: Motokurye Ağır Yaralandı

Pendik'te yaşanan bir trafik kavgasında motokurye Fatih F., otomobil sürücüsü ile yaşanan tartışma sonrası ağır yaralandı. Olayın ardından motokuryeler, meslektaşlarına destek olmak için toplandı ve güvenli çalışma koşulları talep etti.

09.02.2025 20:58  Güncelleme: 21:02
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PENDİK'te dün yaşanan trafik kavgasında, otomobil ile park halindeki çekici arsına sıkışan motokurye Fatih F. ağır yaralandı. Yaşanan olay sonrasında bölgede çalışan motokuryeler, meslektaşlarına destek vermek için toplandı. Grup adına açıklama yapan Fırat Balta, olayın yaşandığı yerin 150 metre gerisinde otomobilin motokuryeye çarparak yere düşürdüğünü iddia etti.

Pendik'te dün yaşanan olayda, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü Fatih F., otomobilin sağ aynasını kırdı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise aracını Fatih F.'nin üzerine sürerek, motosiklet sürücüsünü park halindeki çekici ile kendi aracının arasına sıkıştırdı. Motokurye Fatih F. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların kendisini araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan Vedat Kızıl, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrasında ağır yaralanan motokurye Fatih F. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise, adli makamlarca tutuklandı. Bölgede çalışan motokuryeler, yaşanan olaya tepki göstermek için bugün akşam saatlerinde Pendik Meydanı'nda toplandı.

'İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR'

Motokuryeler adına açıklama yapan Fırat Balta, "Acı ve elem verici kazada bilinçli bir şekilde kurye arkadaşımızı bile isteye öldürmek istemiştir. Aracı kurye arkadaşın üzerine sürerek, çekiciyle aracın arasına sıkıştırarak, gaza yüklenerek, cani bir şekilde insanlık dışı suç işlemiştir. Kaza öncesinde, 150 metre geride kurye arkadaşa çarparak motoruna hasar verip, kurye arkadaşımızın karşılaması ya da polis çağırarak tutanak tutulmasını istememiştir. Akabinde olayın son haline yaklaşırken, kurye arkadaş durması için aynasını kırmıştır. Bu olay bu şekilde ilerleyerek kuryenin neredeyse ölümüne sebep verecek dereceye gelmiştir" dedi.

'GÜVENİLİR ŞARTLAR SUNULMASINI İSTİYORUZ'

Motokuryeler için güvenilir bir alan oluşturulması gerektiğini söyleyen Fırat Balta, "Kurye arkadaşların kıt kanaat geçinerek evlerine ekmek götürme derdine düşerken araçların aynalara bakmayarak, kuryelerin güzergahlarına engel olduğu ve kazalara mahal verdiği aşikardır. Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na çağrımız, bununla alakalı çalışmalarının ve yasaların cezai işlemlerini arttırarak, motokuryelerin çalışmalarında daha rahat ve güvenilir şartları sunmasını istiyoruz" dedi.

'TAKSİCİ ARKADAŞA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Balta, "Olayın içindeki taksici arkadaşa da çok teşekkür ediyoruz. O taksici arkadaş orada o kişiye anahtarını kapatması için, gaza bir daha yüklenmeyerek o arkadaşı öldürmemesi için bir müdahalede bulunmuş. Ona da çok teşekkür ederiz. Bundan hemen 5 dakika öncesinde, 150 metre ileride bu araç, bizim arkadaşa zaten aynasına bakmayarak çarpıyor. Yere düşürüyor ve motorunda bir hasar cereyan ediyor. Bu hasarla birlikte tutanaklara geçilmesi için polisin de gelmesini ve tutanaklara bu şekilde kayıtların yapılmasını istiyor. Bununla birlikte araç sürücüsü maalesef hiçbir şekilde buna yanaşmayıp, gaza basıp devam ediyor. İkinci kez tekrar düşürüyor bu arkadaşı. İnsanların sağduyulu olarak motorlulara öncelik vermesini istiyoruz. Dikiz aynalarına bakmalarını istiyoruz. Lütfen insanların biraz daha duyarlı, mantıklı, vicdanlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Trafik Kavgası: Motokurye Ağır Yaralandı - Son Dakika

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