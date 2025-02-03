Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Pendik'te polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde ele geçirilen uyuşturucular sonucu 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda toplam 242 gram uyuşturucu madde bulundu.

03.02.2025 09:59  Güncelleme: 10:02
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PENDİK'te polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobil ve motosiklette uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 94,9 gram bonzai bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler, motosiklet sürücüsü E.A.'nın (35) evinde yaptığı aramada bulunan 147,1 gram uyuşturucuya el koydu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Güzelyalı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobil ve motosikleti durdurdu. Otomobil sürücüsü E.A.'nın ve motosiklet sürücüsü İ.M.'nin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 94,9 gram bonzai uyuşturucu, 3 bin 710 lira nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda E.A. isimli şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, evde bulunan K.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramada, pil kutularının içine ve evin çeşitli yerlerine satışa hazır şekilde paketlenerek gizlenmiş toplam 147,1 gram uyuşturucu madde ve 6 dolu fişek ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ev ve araçlarında satışa hazır halde toplam 242 gram uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden E.A.'nın poliste 18 suç kaydı, İ.A.'nın 8 suç kaydı ve K.A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.A. ve İ.M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A. isimli şüphelinin hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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