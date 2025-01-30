Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

Pendik'te polisin durdurduğu otomobilde gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Sürücü C.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.01.2025 09:49  Güncelleme: 09:51
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PENDİK'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin şasi kısmına gizlenmiş şeker kutularından uyuşturucu madde çıktı. Otomobilin sürücüsü C.E.Ş. tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüren Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 17 Ocak'ta Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü C.E.Ş.'nin üst aramasında 'kelebek' olarak bilinen bıçak ele geçirildi.

MIKNATISLI ŞEKER KUTULARINDAN ÇIKTI

İncelemelerine devam polis ekipleri, otomobilin şasi kısmına gizlenmiş, mıknatıslı şeker kutularının olduğunu tespit etti. Şeker kutularının içerisinden 4 parça halinde satışa hazır olarak paketlenmiş kokain ele geçirildi. Toplamda 16,8 gram kokain maddesinin yanı sıra şüphelinin üzerinde yapılan aramada 36 bin 600 lira, 50 euro nakit para ile 5 adet cep telefonu ve bıçak ele geçirildi. Öte yandan şüpheli C.E.Ş.'nin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken, Gaziantep ve Çorum'daki polis merkezlerince 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından arandığı ve firar olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, 'narkotik madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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