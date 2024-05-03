Pendik'te Zorla Taksiye Bindirilen Kadını Yakaladılar - Son Dakika
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Pendik'te Zorla Taksiye Bindirilen Kadını Yakaladılar

Pendik\'te Zorla Taksiye Bindirilen Kadını Yakaladılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir kadının zorla taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Şüpheli N.K. kimliği tespit edilerek yakalandı ve emniyete götürüldü. Kadın ise ifadesinde herhangi bir tehdit veya darp olmadığı için şikayette bulunmadığını belirtti.

03.05.2024 20:39
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Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindirdiğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Dumlupınar Mahallesi'nde geçen ve sosyal medyada "Bıçaklı bir şahıs genç kızı zorla taksiye bindirerek alıkoydu." başlığıyla görüntüleri paylaşılan olayla ilgili çalışma yaptı.

Kimliği tespit edilen N.K. (51) ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli, araca zorla bindirildiği iddia edilen D.M.K. (27) ile emniyete götürüldü.

İfadesi alınan D.M.K'nin, N.K. ile iki yıldır beraber yaşadığını, aralarında çıkan tartışmadan dolayı aynı ortamda bulunmak istemediği için söz konusu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

D.M.K'nin, kendisine karşı herhangi bir tehdit veya darp olmadığı için şikayette bulunmadığını söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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