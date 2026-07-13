Prestijli sitede 115 ölüm: 23 sanıklı davada karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prestijli sitede 115 ölüm: 23 sanıklı davada karar

Prestijli sitede 115 ölüm: 23 sanıklı davada karar
13.07.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Penta Park Sitesi'nde 115 kişinin ölümüne ilişkin davada, inşaat yetkilisi Mesut Başkır ve proje müellifi Özcan Çakmak'a 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi, 15 sanık beraat etti.

KAHRAMANMARAŞ'ın 'En prestijli konutları' olarak gösterilen Penta Park Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 115 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 13'ü kamu görevlisi 23 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (79) ile tutuksuz statik proje müellifi Özcan Çakmak'a (62) 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verirken, 15 sanığın beratine, 6 sanık hakkında ise zaman aşımından dolayı davanın düşmesine; Özcan Çakmak'ın da tutuklanmasına karar verdi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yer alan ve depremden önce 'Şehrin en prestijli konutları' olarak gösterilen Penta Park Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu, 13'ü kamu görevlisinin Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına tutuklu Mesut Başkır ile tutuksuz Özcan Çakmak ve M.B. katılırken, tutuksuz Z.Y.Ö. duruşmaya yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını vererek sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, M.B., F.Y., V.Ç., H.Ç, Z.A.Ş., M.D., Z.A.Ş. ve M.E.E.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve aralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz Özcan Çakmak'ın tutuklanmasını, A.T., C.Ş., E.A., H.M.G, M.Ö., O.Y.D., Ç.H., E.T., Y.H., E.T., Z.Y.Ö., Ç.C., A.K., M.S., M.E.E.'nin ise beraatlarını talep etti.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Son sözleri sorulan sanıkları suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Mesut Başkır ile Özcan Çakmak'ı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırılıp, Özcan Çakmak'ın tutuklanmasına karar verdi. Heyet ayrıca; A.T., A.K., C.Ş., Ç.Ş., Ç.H., E.A., E.T., H.M.G., E.T., M.S., M.Ö., O.Y.D., Y.H., Z.Y.Ö. ve M.B.'nin haklarında isnat edilen suçun sabit olduğuna kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraatine, F.Y., H.Ç., M.D., M.E.E., V.Ç., Z.A.Ş.'nin suçlarının 'İhmali davranışla görevi kötüye kullanma' suçunu oluşturduğu, suçunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde işlendiği ve bu kanununa göre zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle haklarında davanın düşmesine hükmetti.

Ceza alan sanıklardan Mesut Başkır, depremden sonra tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris açıklarından yakalanmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Mahkeme, İnşaat, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prestijli sitede 115 ölüm: 23 sanıklı davada karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Ahbap soruşturması derinleşiyor 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay Ahbap soruşturması derinleşiyor! 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran’dan askeri üslere misilleme geldi ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi
Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata 1265 müşteriye yanlış araç satıldı Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

23:38
Trump: İkinci İran harekatı başladı
Trump: İkinci İran harekatı başladı
22:59
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı?
22:52
Milli Takım’da eleştirilerin hedefindeydi Görevinden ayrıldı
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
22:11
İngiltere’de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek
İngiltere'de çarşamba günü hayat duracak: Kafe işletmecileri bayram edecek
21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 00:08:47. #7.12#
SON DAKİKA: Prestijli sitede 115 ölüm: 23 sanıklı davada karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.