Pentagon: İsrail'in Lübnan Operasyonu 'Sınırlı'

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Lübnan'da şiddetlenerek süren saldırılarını "sınırlı operasyon" olarak tanımlamayı sürdürdü.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'da devam eden ve 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 169 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar konusunda soru yağmuruna tutuldu.

Bir gazetecinin, "Washington her gece bombalansa, Teksas, Washington, New York eyaletleri hedef alınsa, 60 milyondan fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kalsa buna hala 'sınırlı operasyon' der misiniz?" sorusuna Ryder, "Kara harekatı açısından 'sınırlı' olarak görmeye devam ediyoruz." karşılığını verdi.

Ryder, İsrail'in savunmasının yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar açısından İsrailli ortaklarıyla Hizbullah'a yönelik çabaların boyutu ve kapsamı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Size söylenen bunun 'sınırlı bir kara saldırısı' olduğu açıklamasına itibar ediyor musunuz?" şeklindeki başka bir soruya da Ryder, "İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'ın saldırı altyapısını ortadan kaldırmak için sınırlı bir operasyon yürütüyor." cevabını verdi.

Ryder, ABD'nin bölgede ulusal çıkarları olduğunu, İsrail ile uzun süredir devam eden güvenlik işbirliğinin de buna dahil olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da sadece Hizbullah'ı değil Lübnan ordusu varlıklarını ve BM barış gücü unsurlarını da hedef aldığı, Lübnan topraklarına İsrail bayrağı diktiği yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Ryder, "Bu haberler kesinlikle endişe verici ancak bunları bağımsız olarak doğrulayan bilgiye sahip değilim." dedi.

Ryder, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yapılan yardımların maliyetine ilişkin soruyu yanıtlarken de "7 Ekim'den bu yana İsrail'e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı sağladığımızı söylemek dışında kesin bir rakam veremem." demekle yetindi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2169 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 169 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.